Maude Fraser

18 mars 2019 à 9h00 18 mars 2019 à 9h00

La Semaine de la francophonie de Toronto sera lancée le mercredi 20 mars, Journée internationale de la francophonie. S’en suivra, jusqu’au 30 mars, une panoplie d’activités festives ou culturelles rassembleuses.

Pour sa 19e édition, le comité organisateur s’attend à une participation plus marquée. René C. Viau, président du conseil d’administration de Francophonie en fête, l’un des partenaires de la Semaine depuis déjà quatre ans, pense que le climat actuel crée un engouement particulier.

«On ne veut pas en faire une plateforme politique parce que ce n’est pas le but, mais cette année à cause des évènements qui se sont passés l’automne dernier dans la francophonie, on voulait avoir des personnalités politiques d’importance lors de notre cocktail d’ouverture», révèle-t-il à L’Express.

Pour préserver la surprise, M. Viau n’a donné aucun nom, mais il affirme qu’il y aura des politiciens autant de niveaux fédéraux, provinciaux, que municipaux.

Humoriste québécoise

Pour clore la semaine d’activités, l’humoriste québécoise Rosalie Vaillancourt présentera son spectacle Enfant roi à l’Alliance française. Alors que la vente de billets va bon train, M. Viau est persuadé d’obtenir une salle comble.

«On voulait déjà avoir Rosalie Vaillancourt l’année dernière, donc on est très content de l’avoir cette année», ajoute-t-il. Pour ouvrir le spectacle, trois jeunes humoristes performeront: Gabriel Brunelle, Michaël Girouard et Gabrielle Poitier, tous récipiendaire du Prix du Millénial franco-ontarien de LOL Mort de rire!

D’autres activités auront lieu dans le courant de la semaine dont l’organisation est chapeautée pour une deuxième année consécutive par le Collège Boréal.

Si la planification de l’évènement dans son ensemble avait été plus laborieuse l’année dernière, René C. Viau constate que tout va très bien cette année. «C’était plus difficile en 2018 à cause de la nouveauté et des éléments qu’on devait mettre en place, mais en 2019 il y a déjà tellement d’étapes de franchies», fait-il remarquer.

C’est directement au Collègue Boréal, au 3e étage du 1 rue Yonge, qu’aura lieu, le samedi 23 mars, la journée familiale remplie d’ateliers et de spectacles, dont celui du duo d’improvisation DaFlo et celui de Madame Bonne Aventure, interprétée par Djennie Laguerre.

Le jeudi 21 mars, Cinéfranco et le bureau du Québec à Toronto présenteront dès 16h une soirée de film québécois au cinéma Carlton. Il sera possible d’y voir les deux longs-métrages La chute de Sparte (ados) et Chien de garde (famille dysfonctionnelle) et le court-métrage Le ver (fantôme).

En plus de ces quatre activités organisées directement par le comité de la Semaine de la francophonie, le site web annonce les activités d’autres organismes francophones de Toronto: une dictée à l’Alliance française, une soirée Franc’Open Mic au Rivoli, un concert de Paul Meslet au Heliconian Hall, etc.

M. Viau invite d’ailleurs les organismes qui soulignent la Journée ou la Semaine de la francophonie à inscrire leurs activités dans la programmation de la Semaine.