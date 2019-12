Une première mi-temps historique des Raptors pour disposer du Jazz

Les champions en titre font désormais partie du groupe très fermé des équipes de NBA n’ayant pas perdu à domicile en compagnie de Philadelphie, Boston et Miami. Ils restent sur une série de 7 victoires consécutives et occupent seuls la deuxième place de la conférence de l’est (15 victoires et 4 défaites) derrière les Bucks de Milwaukee (17-3).

Réactions

Pascal Siakam (ailier des Raptors): « J’étais fou. J’étais fou contre moi-même (après sa contre-performance à Orlando). En tant que compétiteur, j’ai toujours été comme ça. Tu comprends qu’il y a des mauvais matchs et que les tirs ne vont pas rentrer dans ces mauvais matchs. Avec cette mentalité, tu as cette envie d’y retourner et d’être à nouveau sur le terrain. Moi, je voulais rejouer dès hier. Je le voulais à ce point. Ça fait partie du jeu, je continue à apprendre, à grandir. Dans les matchs où tu n’arrives pas à marquer, tu dois trouver d’autres façons d’aider l’équipe. Et tant que nous gagnons, ça nous va. »

Rudy Gobert (pivot du Jazz):