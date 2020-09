Une pièce de deux dollars pour le 75e anniversaire de la victoire alliée

«J’étais très soulagé et reconnaissant d’être encore en vie», ajoute l’artilleur John A. Commerford.

Le lieutenant d’aviation Carl Reiser, lui, était surtout «heureux de pouvoir rentrer chez moi».

Le «V» de la victoire

La partie centrale de la nouvelle pièce arbore ce «V» de la victoire qui était, à l’époque, un cri de ralliement pour soutenir les efforts de guerre d’un océan à l’autre.

Un flambeau s’imbrique dans la lettre qui est encadrée par deux feuilles d’érable, le tout reposant sur les dates 1945 et 2020.

Les mots VICTOIRE et VICTORY, ainsi qu’un message gravé en code morse, figurent sur l’anneau extérieur. «La bonne volonté est gage de victoire» et «We win when we work willingly» ont d’abord figuré sur la pièce de cinq cents Victoire datant de la guerre.