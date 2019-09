La Chambre d’ambre, une pièce d’art bien étrange

La direction de la Russie est assurée d’abord conjointement par les deux fils du tsar Alexandre Ier (1629-1676), Ivan V jusqu’à la mort de celui-ci en 1696 et Pierre qui gouverne seul et devient empereur en 1721.

Pierre Ier

Ce fils est un souverain très actif. En 1687-1698, Pierre voyage en Occident et se rend compte du retard culturel et social de son pays. Par ailleurs, en 1700, la Russie, alliée au Danemark et à la Pologne, entre en guerre contre la Suède du jeune Charles XII.

Les Suédois s’étaient emparés de territoires russes des rivages de la mer Baltique 50 ans auparavant. Pierre voulait laver ce qui était pour lui un affront. De plus, la région occupée constituait un obstacle pour le tsar qui rêvait de faire de la Russie une puissance navale.

Après des échecs militaires, l’armée de Pierre Ier finit par écraser l’armée suédoise et la Russie s’empare de la région balte qui lui donne accès à la mer.

Un impôt sur la barbe



À l’intérieur, Pierre bouscule toutes les traditions établies depuis des siècles. Mais c’est le Sénat russe qui lui octroie la première grande réforme lorsque le 2 novembre 1721 il lui accorde le titre d’«Empereur de toutes les Russies», qui remplace celui de tsar.