Une nouvelle souche du virus plus contagieuse?

• Tout virus subit continuellement des mutations. Contrairement à l’image qu’en renvoie la science-fiction, «mutation» n’est pas synonyme de danger. Et jusqu’ici, la recherche tendait plutôt à conclure que, si le coronavirus responsable de la CoViD-19 montre effectivement plusieurs mutations, peu d’entre elles semblent susceptibles de créer des souches aux propriétés différentes.

• Les chercheurs n’affirment pas que cette mutation rend le virus plus contagieux. Une mutation peut certes avoir cet effet, mais elle peut aussi avoir un effet qui n’a rien à voir avec la contagion, ou pas d’effet du tout. Les chercheurs, dans ce cas-ci, pointent un «signal» qui, à leurs yeux, mérite d’être davantage examiné, mais reconnaissent qu’il est trop tôt pour en conclure quoi que ce soit.

• Sa domination pourrait être le résultat d’un coup de chance. À première vue, le fait que cette «variante» soit devenue dominante en Europe depuis février jouerait en faveur du fait que la mutation procurerait un «avantage évolutif».

À l’instar de l’animal qui peut courir plus vite que ses congénères, et qui transmet cet «avantage» à ses descendants. Mais il peut aussi s’agir d’un coup de chance, ce que la génétique des populations appelle « l’effet fondateur»: par exemple, il aurait suffi qu’un plus grand nombre de virus porteurs de cette mutation soient les premiers à entrer en Europe pour qu’ils prennent le dessus sur les autres.

Et pour ce qui est des États-Unis, les analyses génétiques ont révélé que le gros de la transmission est venu d’Europe.