Une île de perdue, une autre de trouvée

Le 14 octobre, des observateurs locaux ont signalé un immense panache de fumée s’élevant de l’île. Des navires, des avions et des satellites ont été détournés pour observer le panache en question, en-dessous duquel le sort de l’île était en train de se jouer. Le 1er novembre, il n’y avait plus d’île.

Ou du moins, il n’y en avait plus à cet endroit, mais il y en avait une autre, près de quatre fois plus grosse, et 120 mètres plus à l’ouest.

Anneau de feu

Le volcanisme sous-marin est particulièrement difficile à étudier et ces créations et destructions propres à «l’anneau de feu» qui gît sous les Tonga, apportent des informations précieuses aux experts sur ce qui se brasse là-dessous.

Appelé aussi arc volcanique Tonga-Kermadec, il trace une ligne nord-sud de près de 3000 km, qui marque l’endroit où la plaque tectonique du Pacifique «glisse» sous celle de l’Australie. C’est cette «bataille» de titans qui alimente en énergie les volcans de la région, dont la petite île Lateiki aura été une conséquence mineure.