Une histoire autochtone fait lire Calgary en français

«On leur a enlevé leur talent de chasseurs pour les amener à sortir de leurs territoires, de leurs forêts, afin qu’ils puissent travailler dans l’exploitation forestière et minière. Un grand poète québécois disait qu’il n’y a pas meilleur moyen de tuer un homme qu’en le payant à ne rien faire. Les humains, nous sommes faits pour être autosuffisants.»

Écrire est également pour elle une façon de léguer les savoirs et l’histoire de ses ancêtres. Elle assure que «la culture autochtone est en train de rentrer dans la modernité. Quand j’écris Ourse bleue, c’est très moderne. On ne vit plus dans le passé, on ne peut plus vivre dans le passé.»

Réappropriation de l’histoire

La culture autochtone était autrefois transmise uniquement par tradition orale. En arrivant sur le territoire américain, les Européens ont apporté les secrets de l’écriture, s’appropriant par la même occasion l’interprétation des différentes cultures locales.

«Autrefois c’est les anthropologues qui écrivaient sur nous. Ils ne demandaient pas notre avis. Ils écrivaient ce qu’ils croyaient voir. Aujourd’hui, c’est nous qui parlons de qui nous sommes parce que nous avons appris à lire et à écrire. C’est important», indique-t-elle.

Marie-Madeleine Raoult remarque, elle aussi, cette tendance d’affirmation culturelle. «Les Premières Nations prennent la parole plus qu’avant dans la culture, la littérature et le cinéma.»