Une fin de session parlementaire sans mesures robustes pour les francophones

Pour cette fin de session parlementaire à Ottawa, on a eu droit à: de nouveaux règlements qui vont à l’encontre des demandes des francophones; des interprètes inquiets; un deuxième Conservateur qui rejoint les rangs des Libéraux; des projets de loi sur la haine, le droit d’asile et les féminicides.

Langues officielles

Lors du Comité permanent des langues officielles, mardi 9 décembre, les partis d’opposition, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) et Droits collectifs Québec ont jugé les nouveaux pouvoirs de sanctions administratives pécuniaires du commissaire aux langues officielles insuffisants.

Un des règlements de la nouvelle Loi sur les langues officielles, déposé à la fin novembre, permet au commissaire de donner des amendes allant de 5000 $ à 50 000 $ aux transporteurs sous juridiction fédérale et aux aéroports qui ne respectent pas la Loi.

Règlements tant attendus : Selon eux, les sanctions devraient s’étendre à d’autres entités fédérales et être bien plus élevées que 50 000 $ – «pourquoi pas un million de dollars», a lancé l’avocat de la FCFA. Ils dénoncent aussi les lourdeurs administratives à prévoir et une mesure pas assez dissuasive à leurs yeux.

L’une des sept recommandations de la FCFA vise à étendre les sanctions à toutes les entreprises fédérales du domaine du transport qui offrent une expérience au public voyageur.