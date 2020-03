Une fin de semaine pour se rapprocher entre jeunes francophones du pays

En amont du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes qui aura lieu les 16 et 17 juin 2020, une rencontre entre une cinquantaine de jeunes Québécois et Franco-Canadiens s’est déroulée en fin de semaine à Québec. Une façon pour le gouvernement du Québec d’écouter sa jeunesse et celle de ses voisins provinciaux.

À l’initiative du Centre de la francophonie des Amériques et de la Fédération jeunesse canadienne-française (FJCF), avec le soutien du Secrétariat aux affaires canadiennes et LOJIQ (Les Offices jeunesse internationaux du Québec), la rencontre servait à permettre à des jeunes de la FJCF de rencontrer des homologues du Québec choisis par le Centre.

Ils étaient en quelque sorte des «sherpas» en vue de la rencontre de juin, qui réunira à Québec 300 leaders issus des francophonies canadiennes et québécoise.

Pour l’avenir

«C’est vous qui allez décider si on continue de parler français», leur a dit le président du conseil d’administration du Centre, Michel Robitaille. «Vous êtes une force présente et vous êtes aussi l’avenir.»

Les jeunes francophones ont aussi eu l’occasion d’entendre Mathieu Lévesque, député et adjoint parlementaire de Sonia Lebel, la ministre québécoise responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.