Une entreprise de sac à mains luxueux aide les femmes vulnérables

Cette idée est reliée aux causes philanthropiques soutenues par Piper & Skye. En effet, les personnes les plus vulnérables de la société sont souvent maltraitées. «Alors qu’ils vivent des situations de vie imparfaites, ils sont parfaitement humains comme tous les êtres vivants sur cette planète», souligne Joanna MacDonald.

Une trentaine de couturières

Présentement, les refuges passent plus inaperçus qu’en temps normal, mais ils ont autant et même plus besoin de soutien de la part de la population, que ce soit financier, matériel et de compassion, afin qu’ils ne sentent pas seuls.

Ainsi, Joanna MacDonald s’est entourée de plusieurs professionnels du milieu de la mode, tout en rassemblant et en mettant à l’emploi une trentaine de couturières travaillant à domicile pour fabriquer des masques sanitaires et lavables.

«À ce jour, nous avons cousu et donné plus de 2000 masques faits à la main, et le nombre continue d’augmenter.»

Masques conformes aux critères

Également, en partenariat avec Heather Shaw, une couturière résidant à Edmonton, les deux femmes ont fourni à chaque couturière, une trousse de couture comprenant ce qu’il fait pour réaliser les masques.