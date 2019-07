Une corne nous pousse à l’arrière du crâne à cause des téléphones?

David Shahar et Mark Sayers écrivent ainsi que cette «protubérance», telle qu’ils la définissent, est présente chez 33% des adultes en général, et chez 41% des 18-30 ans. On ne trouve donc nulle part de chiffre sur, par exemple, le pourcentage d’utilisateurs «intensifs» ou «modérés».

Or, de tels pourcentages seraient indispensables pour conclure que les plus gros utilisateurs du téléphone sont ceux qui sont le plus à risque de se voir pousser une corne.

De plus, il faut se rappeler qu’il s’agit de patients ayant consulté un chiropraticien, donc plus susceptibles que la moyenne d’avoir des problèmes squelettiques: les pourcentages ne signifient rien si on ne peut pas les comparer avec d’autres groupes.

Une corne n’est pas un os

Une corne est faite de kératine, comme nos ongles. Elle ne possède pas la même composition qu’un os, ne «pousse» pas comme un os et n’est pas entourée de muscles comme un os.

Ici non plus, on n’attend pas d’un non-expert qu’il possède ce niveau de connaissances. Mais les experts en anatomie qui ont été appelés pour commenter l’étude, eux, ont tout de suite attiré l’attention sur la «protubérance occipitale externe», qui est présente chez chacun de nous.