Une 2e vague de coronavirus?

Alors que l’Ontario et le Québec voient leur courbe de cas de coronavirus redescendre progressivement, les experts, comme partout ailleurs dans le monde, continuent de craindre une deuxième vague.

On parle de deuxième vague lorsque le nombre de nouveaux cas de coronavirus, après avoir diminué pendant un certain temps — voire, être tombé à zéro — recommence à augmenter.

Une deuxième vague peut également survenir après une longue période pendant laquelle le nombre de cas s’était stabilisé — un plateau, en quelque sorte.

Comme dans le passé

Les grandes épidémies de grippe dans le passé ne se sont pas limitées à une seule vague. La deuxième vague de la pandémie de 1918 fut ainsi plus meurtrière que la première. La grippe asiatique H2N2 de 1957 et la grippe de Hong Kong H3N2 de 1968 en ont également connu plus d’une.

Les raisons d’une deuxième vague peuvent être nombreuses: le virus se remet à circuler au fur et à mesure que les mesures de confinement sont levées. Ou bien des voyageurs ramènent le virus de l’étranger.