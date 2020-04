Un voyage de rêve en voilier écourté par la pandémie

C’était un rêve qu’ils caressaient depuis longtemps. Joanne Losier et Louis Vallée vivent près de la mer à Shédiac, non loin de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Le couple a le pied marin et le goût de l’aventure. L’été dernier, ils osent et passent à l’acte.

«C’était le projet d’une année. On est partis de Shédiac le 13 août. On planifiait ce voyage depuis un an, un an et demi», raconte Joanne Losier.

Le plan était de partir un an: contourner la Nouvelle-Écosse, rejoindre la côte américaine et filer vers le Sud, jusqu’en Floride. De là, gagner les Bahamas où ils allaient explorer des îles de la région pendant trois mois avant de faire le chemin inverse et revenir à l’été 2020.

Leur bateau est un voilier à moteur de 40 pieds: le Tapa Wingo V.

Aux Bahamas en janvier

Le voyage d’aller s’est déroulé sans histoire. Des escales ici et là, comme près de New York, où Joanne et Louis prennent de temps de débarquer et de se balader.