Un «vieux monsieur» sur TikTok

De plus en plus de gens, et surtout des jeunes, disent s’informer à partir de vidéos sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ces personnes sont bien informées en français? Pour quelqu’un qui n’a jamais posé les yeux sur TikTok, l’occasion était tout indiquée pour se lancer une expérience immersive.

Au début, l’algorithme de TikTok a mené la danse de la recherche.

Peu d’information

Lors de la première séance, il a fallu ignorer des vidéos pendant une bonne trentaine de minutes avant de finalement tomber sur une vidéo d’information en français. Il s’agissait de la chaîne française Infos Minutes. Radio-Canada est apparue presque tout de suite après.

Après plusieurs séances de furetage sur TikTok, d’autres chaînes dites d’information se sont mises à apparaître de temps à autre. Finalement, la recherche active de comptes a permis de dénicher un peu plus de contenu d’information en français, mais peu d’actualités.

Et non, le «vieux monsieur» qui approche la cinquantaine n’était pas si seul dans cet espace. Avec des extraits d’émissions de Stéphan Bureau, de QUB Radio et autres, il est clair que le public de TikTok ne compte pas seulement des jeunes de moins de 35 ans. Mais ceux-ci restent minoritaires, selon les récentes données de l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval.