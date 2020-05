Un symbole et un slogan en temps de pandémie

De drapeau à slogan

Avant la pandémie, dans l’esprit d’un vaste public, l’arc-en-ciel était principalement le drapeau de la Fierté gaie. C’est le 25 juin 1978 que l’ancien soldat et couturier américain Gilbert Baker l’a créé pour la Gay Freedom Parade de San Francisco.

Vers la mi-mars, l’Italie est le pays européen le plus secoué par le coronavirus. C’est là que l’arc-en-ciel et le slogan Andrà tutto bene (Tout ira bien) font leur apparition. Puis suivent l’Espagne (Todo irà bien) et l’Allemagne (Alles wird gut).

Au Canada, la graphiste québécoise Karine Perreault a créé un cadre pour une photo de profil sur Facebook avec l’arc-en-ciel et le slogan Ça va bien aller! Cela a été affiché le 22 mars et l’impact a aussitôt été viral.

Tracadie et Toronto

La semaine suivante, les adolescentes Samantha et Annabelle Richard ont couvert la fenêtre principale de leur maison à Tracadie d’un immense arc-en-ciel avec le slogan «Plus fort ensemble – Stronger together», les drapeaux de l’Acadie, du Nouveau-Brunswick, du Canada et de 36 pays.

À Toronto, des parents ont invités leurs enfants à dessiner et à afficher des arcs-en-ciel dans la fenêtre pour que d’autres familles puissent les voir lors de leurs promenades. Résultat: une mini course au trésor au régulièrement lieu.