Un roman tout en nuances

Elle illustre comment il faut apprendre vite quand on «débarque» et savoir s’organiser avec débrouillardise. «On brûle beaucoup d’énergie à rager, à angoisser, à chercher son chemin, à tout recommencer.»

L’auteure montre même comment la mère de Ganaëlle apprend l’anglais, pour obtenir plus facilement un emploi, certes, mais «on dirait que s’exprimer dans une autre langue l’aide à franchir ses résistances».

Style coloré

Le roman regorge de petites phrases lapidaires, comme «elle avait voulu nous protéger, mais ce qui protège un temps, emprisonne longtemps».

Ou encore: «est-ce possible de trouver quand on ignore ce qu’on cherche?» Le style est souvent coloré, dont voici un exemple: «la bouche béante comme une porte de garage».

Le tempo d’Entre ici et là-bas est assez lent, pas de gros soubresauts ou rebondissements. Tout est décrit en nuances et à pas feutrés. L’auteure donne priorité aux états d’âme de sa protagoniste, faisant preuve d’une excellente analyse psychologique et sociologique.