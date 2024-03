Un premier sommet pour répondre à l’urgence éducative des francophones

Pour lui, ces statistiques permettent de comprendre, entre autres, l’assimilation et l’insécurité linguistique au sein des communautés francophones.

«Situation critique»

Néanmoins, le directeur général rappelle que ces chiffres sont issus d’une étude faite par le Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) en 2012. «On pense qu’après la covid, les données vont être encore plus graves.»

«On est dans une pénurie de main-d’œuvre, les gens sont inquiets, les compétences n’ont jamais été aussi importantes, remarque Denis Desgagné. Les employeurs cherchent des gens avec des compétences socioémotionnelles : la créativité, l’adaptabilité, la collaboration.»

Il cite aussi comme «éléments d’urgence» actuels les questions liées à la crise climatique et à l’intelligence artificielle.

«On voit la situation critique et on a besoin d’intervenir. On sait que seul, on n’y arrivera pas, la tâche est trop grande. Donc, le sommet, c’est un appel à l’aide à toutes les organisations, pour qu’elles puissent jouer leur rôle. Si on n’en fait rien, si on fait comme on faisait avant, c’est clair que les données vont augmenter», prévient le directeur général.