Un peu de musique pour se recentrer

Parmi les chansons qui composent cet album, il y a Assis-toi et À quoi on joue?, deux merveilleuses pièces qui soulignent le besoin de garder en soi l’espoir d’arriver à créer un monde meilleur. Étienne Fletcher nous invite aussi à prendre le temps de respirer et de réfléchir à l’essentiel avec Pas le temps.

Berceuse pour Riel tire sa puissance dans le non-dit. Cette trame instrumentale au piano accompagne les mots d’un enfant qui parle seulement en anglais. L’artiste montre ainsi l’importance de se battre afin de garder le français vivant.

Avec des pièces parfois énergiques et d’autres plus en douceur, l’auteur-compositeur-interprète lance un appel au recueillement et à l’écoute de soi afin de prendre la place qui nous revient.

L’intériorité des mélodies vient appuyer la puissance du message. Kauai O’o offre un univers musical captivant pour un message important.