Un peu de mouvement derrière le banc des Maple Leafs

Alors que tout le monde attend impatiemment l’ouverture du marché des joueurs autonomes le 1er juillet, les Leafs ont fait quelques modifications à leur personnel derrière le banc.

Départ pour Ottawa

DJ Smith, qui a passé les 4 dernières saisons aux côtés de Mike Babcock, vient d’être nommé à la tête des rivaux d’Ottawa. Il était en lice pour ce poste avec 6 autres candidats (dont Patrick Roy et Marc Crawford) et avait rencontré la direction des Sénateurs il y a quelques jours. Avec les Leafs, il était en charge des unités spéciales et celles-ci avaient éprouvé des difficultés dans les derniers mois.

Smith en bref

Avant de se joindre aux Maple Leafs, il était à la barre des Generals d’Oshawa avec qui il a remporté la Coupe Memorial en 2015. Il avait d’ailleurs été nommé entraîneur de l’année dans la OHL en 2013-2014

Les bons mots de Babcock

Mike Babcock a dit ceci au sujet de Smith: «Je suis tellement content pour DJ. Une chose à laquelle je crois est l’idée que si tu viens travailler avec moi, tu partages tes infos, je partage les miennes et tu pars faire ton propre chemin. Je suis excité pour lui. Nous avons eu 4 années ensemble. Maintenant il est prêt et se sens bien. Il est un bon coach, une bonne personne et il va faire un bon travail. Ils sont chanceux de l’avoir.»