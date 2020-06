Un petit test de français pour la fin de l’année scolaire

2. Monétaire

Le sens de l’adjectif monétaire est limité principalement à «relatif à la monnaie, à sa fabrication, à sa valeur». Le mot s’applique à la monnaie d’un pays, d’une région, et non pas à la monnaie qu’on a dans ses poches.

Par conséquent, il n’a pas le même sens que le mot anglais «monetary» et il n’est pas non plus synonyme des mots «financier» ou «pécuniaire».

En effet, la monnaie est une unité de mesure de la valeur économique ainsi que les pièces et les billets qui représentent cette unité.

Au Canada, notre monnaie est le dollar canadien. Par conséquent, si on parle de «problèmes monétaires», ce sont ceux qui touchent notre dollar, et plus particulièrement sa valeur par rapport à d’autres monnaies comme le dollar américain, l’euro ou le yuan en Chine.