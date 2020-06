Un petit guide des raccourcis mentaux: sachez identifier vos biais

Biais de confirmation

Le biais de confirmation nous pousse à favoriser l’information qui confirme nos croyances. Notre cerveau l’utilise comme un filtre pour se simplifier la tâche et trier plus rapidement l’info.

C’est la raison pour laquelle on peut avoir une perception brouillée de la réalité: on ne croit qu’à l’information qui nous convient et on ignore celle qui ne nous plaît pas, on cherche de l’information qui confirme nos croyances et on s’entoure de gens qui pensent comme nous.

Les réseaux sociaux le reflètent. Les algorithmes qui trient le contenu pour le rendre à notre image renforcent notre biais de confirmation en ne nous montrant que ce que nous voulons voir.

Par exemple, un individu qui fait déjà partie de groupes anti-vaccins avant la pandémie de CoViD-19 sera exposé, pendant la crise, à des informations confirmant ses croyances sur les médias sociaux comme Facebook, YouTube, Instagram, etc.

L’effet de halo

L’effet de halo fait en sorte que nous avons tendance à tirer des conclusions sur une personne sur la base d’une seule de ses caractéristiques ou qualités.