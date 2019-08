Un musée Bonnard unique au monde sur la Côte d’Azur

Sur la Côte d’Azur française, dans Le Cannet, une agglomération située à 3 km environ au nord de Cannes, célèbre par son festival de cinéma, se trouve le musée Bonnard, quasiment inconnu, qui mérite pourtant une visite si l’on se trouve dans cette région.

Ce petit musée municipal porte le nom de l’artiste Pierre Bonnard qui s’est distingué au cours de sa carrière artistique comme peintre, décorateur, illustrateur, lithographe, graveur et sculpteur.

C’est dire que retracer de manière approfondie sa vie et son œuvre demanderait plusieurs pages ou mieux encore tout un livre.

Pierre Bonnard

Bonnard est né le 3 octobre 1867 à Fontenay-aux-Roses, une petite commune au nom charmant située à huit kilomètres au sud-ouest de Paris. Mais il décède le 23 janvier 1947 au Cannet dont le musée porte son nom.

«Pierre est né parmi les roses et passe ses vacances à la campagne: ce citadin sera toute sa vie un amoureux de la nature et [de ses] sortilèges luminescents et colorés.» (Olivier Renault, Bonnard, jardins secrets, 2015, p. 17)