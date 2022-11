Un manifeste pour la sécurité et la solidarité de nos communautés!

Le Manifeste pour des collectivités équitables, sécuritaires et solidaires en francophonie canadienne est issu du forum «L’équité à l’horizon: genres et francophonie, parlons des défis», tenu à Ottawa les 16 et 17 septembre 2022.

Ce document voit le jour grâce à la collaboration de nombreuses organisations, individus et personnes alliées.

Les actions énoncées découlent de la richesse des échanges, de la confrontation de plusieurs perspectives et de l’intégration d’expériences concrètes.

L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) a pris l’initiative de cocréer un manifeste dont le but est de partager une vision d’une société juste et équitable avec l’ensemble des communautés francophones et acadiennes.

Maintenant, c’est à vous de faire vivre ces idéaux au-delà du forum. En signant ce manifeste, vous joignez votre voix à celles de milliers d’autres personnes qui luttent jour après jour pour un monde plus juste et équitable.