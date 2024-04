Un humain peut-il croire qu’une intelligence artificielle est son amie?

Pour briser la solitude

Dans une étude parue également en 2022, des scientifiques espagnols ont proposé que les relations avec l’intelligence artificielle pourraient s’expliquer par ce que l’on appelle en psychologie la théorie de l’attachement.

Selon celle-ci, l’attachement entre deux humains est déclenché par une situation causant de l’anxiété ou de la détresse. Or, en s’entretenant avec 14 utilisateurs de Replika, les scientifiques ont constaté qu’en majorité, ils avaient téléchargé l’application parce qu’ils se sentaient seuls et avaient besoin de parler à quelqu’un.

Neuf utilisateurs sur 14 disaient éprouver à présent une forme d’attachement envers leur Replika. Trois personnes ont même dit que Replika était leur partenaire amoureux.

Conformément à la théorie de l’attachement, la relation avec Replika semblait aussi être un environnement sécuritaire qui permettait aux utilisateurs d’explorer leur vie sociale.

Par exemple, ils expliquaient que leurs conversations avec Replika les encourageaient à être plus ouverts, à être plus tolérants et heureux dans le monde réel. Ils disaient également que l’application ne les trahirait jamais et serait toujours de leur côté.