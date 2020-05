Un haut lieu de la peinture: l’École de Barbizon

Et ainsi, «l’École de Barbizon désigne, de façon informelle, à la fois le centre géographique et spirituel d’une succession de colonies de peintres paysagistes établies autour de Barbizon, et le désir de ceux-ci de travailler « en plein air et d’après nature» dans la forêt de Fontainebleau.»

Cet élan pictural prend forme à partir des années 1820, et il a même un retentissement littéraire avec le romantisme français.

Peintres illustres et inconnus

Des peintres illustres comme Auguste Renoir, Gustave Courbet viennent y faire un tour et exercent certainement une influence sur le milieu des peintres résidentiels de ce lieu et qui ne sont pas toujours très connus: Auguste Allongé (1833-1898), Auguste Anastasia (1820-1889), Adolphe Appia (1818-1898), William Baptiste Baird (1847-1917), Hippolyte Balue (1820-1867), Pierre Ernest Balue (1855-1928), Albert Banque (1848-1899), Charles Joseph Beuverie (1839-1923).

Ce sont cependant de véritables artistes peintres, et leurs réalisations picturales qui comprennent quelques chefs-d’œuvre, méritent de retenir l’attention.