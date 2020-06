Un geste d’enfant devient le premier livre de KATA éditeur

Effectivement, après qu’elle ait partagé ce récit insolite sur Facebook, Luca Palladino, qui lançait une toute nouvelle maison d’édition de livres pour enfants à Montréal, l’a contactée pour la transformer en livre. Les deux se sont connus dans le cadre de Ville lecture, un festival d’auteurs à Sudbury.

Payer au suivant

C’est l’idée du «payer au suivant» que Jerry Dougherty a trouvé intéressante, et c’est ce qu’elle a voulu démontrer: des actes de gentillesses entraînent d’autres actes de gentillesse.

Elle constate que d’aider son prochain est plus facile et naturel dans les petites villes comme Englehart, alors elle espère que le message pourra faire son chemin dans les grandes villes. «Je crois sincèrement que si vous voulez voir des changements positifs dans le futur, vous devez commencer avec vos enfants», avance l’auteure.

L’histoire et les illustrations contiennent beaucoup de sujets actuels que les parents et les enseignants voudront partager avec les enfants de 3 à 7 ans. En plus de la gentillesse et de la générosité, on parle d’environnement et de diversité.

Sur son blogue, l’illustratrice Ravy Puth décrit comment elle a abordé les dessins pour accompagner l’histoire.