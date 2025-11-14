Un fonds pour compenser le retrait des radars photo

Radars photo
Les municipalités doivent déjà avoir ôté ou neutralisé leurs radars photo. Photo: iStock.com/cookelma
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 14/11/2025 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le gouvernement de Doug Ford réserve 210 millions $ pour aider les municipalités ayant été forcées de retirer les radars photo à faire leur transition vers des mesures de sécurité routière alternatives.

Le premier ministre ontarien avait promis le 12 novembre que son ministre des Transports, Prabmeet Sarkaria, s’apprêtait à annoncer «un grand fonds» pour aider les municipalités obligées d’installer des mesures de sécurité routière alternatives après le retrait des radars photo, comme les dos d’âne et les ronds-points.

Le ministère des Transports affirme le lendemain que ce sont 210 millions $ qui seront utilisés pour ces initiatives.

«Notre gouvernement défend les automobilistes en interdisant les radars automatiques, qui ne sont qu’une source de revenus, et en soutenant des mesures de sécurité routière éprouvées qui feront une réelle différence», a indiqué le ministre Prabmeet Sarkaria dans un communiqué.

La province réservera d’abord 42 millions $ de ce fonds pour les mesures de modération de la circulation automobile dans les zones scolaires et les zones de sécurité communautaire qui utilisaient auparavant des radars photo.

Publicité

Et au début de l’année prochaine, les municipalités admissibles devront présenter une demande au gouvernement si elles veulent obtenir du financement supplémentaire provenant de ce fonds et soumettre des plans de construction d’infrastructures de modération de la circulation des automobilistes.

Dès aujourd’hui

Rappelons que l’interdiction des radars photo dans les municipalités, imposée via un projet de loi adopté le 3 novembre, entrait en vigueur dès ce vendredi 14 novembre.

Le gouvernement provincial a adopté cette loi en court-circuitant complètement le processus d’étude en comité, lui permettant de passer au vote final en seulement deux semaines.

Le ministre des Transports, Prabmeet Sarkaria, a indiqué qu’il fournirait la signalisation temporaire, comme des panneaux clignotants, que les villes devront installer une fois les caméras retirées.

Ottawa

À Ottawa, le conseil municipal avait demandé à la province une compensation financière équivalente aux coûts encourus par les changements imposés par le gouvernement Ford.

Publicité

Malgré la compensation annoncée jeudi, ce n’est pas clair encore que la compensation soit équivalente aux coûts que devra payer la Ville d’Ottawa.

La capitale fédérale comptait 60 radars photo, et des travaux étaient en cours pour en installer 24 nouveaux d’ici la fin de l’année.

Le maire Mark Sutcliffe s’est opposé à plusieurs reprises à l’interdiction des radars photo, mais le premier ministre Ford n’a pas bronché.

Réduction de la vitesse

Ces cinémomètres représentent une «taxe cachée», selon lui, et ils ne dissuadent pas les automobilistes à réduire leur vitesse dans les zones où elles sont installées.

Le bureau du premier ministre a d’ailleurs partagé aux journalistes un sondage mené par la firme Abacus Data pour appuyer son argument voulant que les Ontariens sont d’accord avec lui quant à l’inefficacité des radars photo.

Publicité

Le sondage, mené auprès de 2000 adultes ontariens, indique que seulement 33% d’entre eux jugent que les radars photo réduisent plus efficacement la vitesse des automobilistes que les mesures alternatives comme les dos d’âne et le rehaussement des intersections piétonnières.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur