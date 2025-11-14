Un fonds pour compenser le retrait des radars photo

Le gouvernement de Doug Ford réserve 210 millions $ pour aider les municipalités ayant été forcées de retirer les radars photo à faire leur transition vers des mesures de sécurité routière alternatives.

Le premier ministre ontarien avait promis le 12 novembre que son ministre des Transports, Prabmeet Sarkaria, s’apprêtait à annoncer «un grand fonds» pour aider les municipalités obligées d’installer des mesures de sécurité routière alternatives après le retrait des radars photo, comme les dos d’âne et les ronds-points.

Le ministère des Transports affirme le lendemain que ce sont 210 millions $ qui seront utilisés pour ces initiatives.

«Notre gouvernement défend les automobilistes en interdisant les radars automatiques, qui ne sont qu’une source de revenus, et en soutenant des mesures de sécurité routière éprouvées qui feront une réelle différence», a indiqué le ministre Prabmeet Sarkaria dans un communiqué.

La province réservera d’abord 42 millions $ de ce fonds pour les mesures de modération de la circulation automobile dans les zones scolaires et les zones de sécurité communautaire qui utilisaient auparavant des radars photo.