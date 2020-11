Un député fédéral vote en visioconférence au volant de sa voiture

«J’étais en mains libres dans ma voiture. Moi, je n’ai pas besoin de voir le téléphone. Eux (à la Chambre des communes) ont besoin de me voir. Je ne suis pas à l’encontre de la Loi. La Loi dit que tu peux être en mains libres dans ta voiture. Mon téléphone est fixe, accroché au tableau de bord, et l’image est fixe et projetée sur moi.

«Les règles de la Chambre disent qu’on doit être dans une tenue vestimentaire appropriée, qu’il ne doit pas y avoir d’arrière-plan partisan, qu’on doit être vu par la Chambre et que nous devons dire à haute voix oui ou non pour être bien entendu quand vient le temps de voter. Ce sont les règles de la Chambre et elles ont toutes été respectées», a expliqué le député de l’Outaouais québécois.

Pas de vote au volant, demande le whip du PLC

Pour s’assurer qu’il n’avait contrevenu à aucune règle, M. Lauzon a contacté le whip du Parti libéral du Canada, Mark Holland, avant d’accorder une entrevue au Droit jeudi dernier. «Le whip m’a demandé de ne plus faire cette pratique-là et je ne la referai plus…»

M. Lauzon souligne que des députés de l’opposition ont déjà voté au volant, par visioconférence. Dans son cas, il s’agissait d’une première.

«Comme bon joueur, je vais respecter les recommandations du whip et je ne ferai plus de vote par téléphone en auto, mais je vais continuer à travailler au cellulaire pour mes rencontres, mes réunions et mes échanges téléphoniques en respectant la sécurité routière», a ajouté le député fédéral.