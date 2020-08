Un code de couleurs pour déconfiner

Une des trois expertes, Saskia Popescu, a expliqué au magazine Wired que cette charte de couleurs avait comme mission d’offrir au public un guide pour lui permettre d’aller au-delà d’un choix binaire, c’est-à-dire seulement «permis ou interdit».

Besoin d’orientation

Alors que les phases de déconfinement sont entamées, elle explique que les possibilités de contagion sont multiples, mais qu’il y a des activités qu’il est possible de faire tout en se protégeant.

Le journaliste de données David McCandless a expliqué à Wired que dans un climat de crise, il perçoit un besoin d’orientation du public. Sur son site de visualisation de données, Information is Beautiful, il a publié une charte des activités du quotidien les plus et les moins à risque.

Le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies a pour sa part mis en place un guide indiquant les principales questions à se poser avant de faire une activité.

La proximité des autres, la durée du contact, l’endroit et le moyen de s’y rendre, sont des exemples de critères à évaluer.