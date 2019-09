Un arrêt torontois pour la Coupe des Startup

Le Club canadien de Toronto accueille pour la première fois un des dix arrêts de la La Coupe des Startup, un concours du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ). Les inscriptions pour cette 3e édition de la Coupe sont ouvertes.

Ce concours permet d’ouvrir les portes nationales et internationales aux entreprises francophones naissantes du Québec et de l’Ontario. L’inscription est gratuite et ouverte jusqu’au 11 novembre à minuit.

Jeunes entreprises

Peuvent s’inscrire les entreprises qui ont entre 6 mois et 2 ans d’existence, enregistrées au Québec ou en Ontario, et dont le fondateur est un résident canadien âgé de 18 à 40 ans.

«Le Club canadien de Toronto se doit de souligner la richesse et la diversité des jeunes pousses francophones installées dans la région du Grand Toronto», indique Dominic Mailloux, président du Club canadien, qui a lui aussi son événement pour encourager les jeunes entrepreneurs: le gala RelèveON au printemps.