Trois laboratoires de l’Université d’Ottawa sur la ligne de front contre le coronavirus

«Dans la limite du possible, on travaille dans un environnement sécuritaire. Évidemment, l’Université a peur que les gens tombent malades. Il y a énormément de restrictions de la part de celle-ci. Elle est peut-être trop prudente. Après tout, on est virologues. On sait comment travailler avec le virus de façon sécuritaire afin de minimiser les dangers!»

Du côté de l’Université Ottawa, à la question de savoir si les règles de sécurité ne sont pas trop contraignantes dans l’univers des chercheurs, on nous répond que seuls les services essentiels et les projets jugés critiques sont maintenus en temps de pandémie.

«Tous les membres du personnel qui est autorisé (nombre très limité) ont été sensibilisés aux mesures à prendre pour éviter la propagation et la contamination. Il existe donc de strictes normes de protection pour les virologues et le personnel qui travaille en laboratoire.»