Trois croyances sur les résolutions du Nouvel An

Selon un récent sondage réalisé auprès de plus de 1000 Canadiens, 29% d’entre eux prennent une résolution au Nouvel An. Nous avons donc voulu vérifier trois croyances répandues à ce sujet — et la première n’étonnera pas beaucoup de lecteurs.

La plupart des gens ne tiennent pas leurs résolutions

Un chercheur de la Pennsylvanie, John Norcross, s’intéresse depuis longtemps aux résolutions du Nouvel An.

Dans une étude réalisée à la fin des années 1980, il a constaté que la proportion de gens qui les tiennent diminue à mesure qu’on s’éloigne du 1er janvier: de 77% après une semaine, à 40% après 6 mois. Certains sont tout de même capables de tenir le coup deux ans: mais ils ne sont plus que 19%…

La bonne nouvelle, c’est que cela ne signifie pas que l’effort consistant à prendre des résolutions soit inutile.

En 2002, John Norcross a tenté de savoir si cet effort augmentait les chances d’adopter de nouvelles habitudes de vie. Il a ainsi étudié un groupe de personnes qui souhaitaient changer quelque chose dans leur quotidien (maigrir, cesser de fumer, etc.). Un peu plus de la moitié de ses «cobayes» avaient décidé d’agir au Nouvel An alors que les autres n’avaient pas pris d’engagement.