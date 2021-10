Fibrose kystique : le Trikafta «miraculeux» maintenant accessible

Le Trikafta, un traitement «quasiment miraculeux» pour les personnes atteintes de la fibrose kystique, est enfin accessible dans quatre provinces canadiennes, dont l’Ontario et le Québec.

Santé Canada a approuvé le médicament Trikafta en juin 2021, et ça n’aura pris que quelques mois à l’Ontario, à l’Alberta, à la Saskatchewan et au Québec avant d’annoncer qu’il sera pris en charge et financé par les fonds publics.

«C’était une grande surprise et je suis très heureux que ça ait été aussi rapide», s’est exclamé le directeur en chef des activités scientifiques chez Fibrose kystique Canada, le Dr. John Wallenburg.

Fibrose kystique mortelle

La fibrose kystique est la maladie mortelle la plus répandue chez les enfants et les jeunes adultes canadiens. Elle touche différents organes, particulièrement l’appareil digestif et les poumons.

Le degré diffère d’une personne à l’autre. Il n’existe aucune cure pour éradiquer cette maladie.