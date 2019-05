Traitements de testostérone: une affaire de marketing

Publicité illégale chez nous

Et selon une étude parue en 2017 dans le journal de l’Association médicale américaine, cette augmentation serait le fruit d’un marketing s’adressant directement aux consommateurs.

Ce type de publicité est illégal au Canada et non sans raison: la recherche suggère par exemple que ce marketing encourage la prescription de médicaments de marque (par opposition à leurs équivalents génériques) et potentiellement la surprescription de médicaments coûteux (un problème qui n’est évidemment pas unique à ces traitements).

Ces inquiétudes ont d’ailleurs mené en 2015 l’Association médicale américaine à réclamer l’interdiction de publicités des compagnies pharmaceutiques à ce sujet.

Impossible de contrôler l’Internet

Il est toutefois difficile d’empêcher les Canadiens de regarder les médias américains et il est impossible de contrôler l’Internet. Deux chercheurs en santé publique ont de plus identifié six failles dans la loi canadienne en 2014, ce qui fait qu’en bout de ligne la plupart des Canadiens sont exposés régulièrement à de la publicité sur ces médicaments.

Dans l’espoir d’augmenter les ventes de leurs produits, les fabricants américains de testostérone ont mis l’accent sur un marketing articulé autour d’une campagne appelée «low T», ciblant le faible taux de testostérone et ses symptômes comme le manque d’énergie, une baisse de libido et la mauvaise humeur.