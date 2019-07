Toujours plus de tournages de films et de séries à Toronto

Saviez-vous qu’un groupe spécial de justiciers dans la Ville-Reine traquent les superhéros? Ou que le dieu Odin y mène une guerre clandestine contre les dieux de la technologie et des médias? Ce sont à tout le moins les prémisses, respectivement, de The Boys et American Gods, deux téléséries qui tournent à Toronto.

L’expansion de l’industrie

On appelle Toronto «Hollywood North» depuis des décennies, mais dans les dernières années les tournages ont atteint des sommets sans précédent. L’industrie du film et de la télévision à Toronto a atteint un sommet de 2,01 $ milliards en 2016. Depuis, on gravite autour de ce chiffre historique avec 1,98 $ milliards d’investissements en 2018.

Il y a tellement de projets qui veulent tourner ici qu’il n’y a pas toujours assez d’espace. Selon Magali Simard, agente de développement du secteur du film à la Ville de Toronto, ce manque d’espace peut freiner le développement.

«En 2017, début 2018, il nous manquait vraiment d’espace de studio», explique-t-elle. «On a dû refuser au-dessus de 100 $ millions de productions à Toronto.»

Les lieux de tournage

Mais les studios ne sont pas les seuls endroits où on tourne des films, des téléséries et des publicités. Selon Mme Simard, «le studio le plus populaire de tout c’est la ville elle-même.»