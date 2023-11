Toujours aucune stratégie nationale pour les enfants non accompagnés

Selon l’Agence des services frontaliers du Canada, 9 022 Ukrainiens âgés de 16 à 18 ans (en âge de prendre l’avion seuls) sont arrivés au Canada entre le 26 décembre 2022 et le 13 août 2023. De ce nombre, il est impossible de savoir combien n’étaient pas accompagnés.

Une politique réclamée depuis longtemps

Déjà en 2003, il y a 20 ans, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies dénonçait déjà la situation, notant «avec une préoccupation particulière l’absence […] de politique nationale touchant les enfants non accompagnés demandeurs d’asile», ce qu’a rappelé en 2007 un rapport du Comité sénatorial permanent des droits de la personne.

En 2019, le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) relevait ce même besoin et soulignait la nécessité d’adopter un cadre pancanadien pour les mineurs non accompagnés. Dans un mémoire de cette même année, l’organisme déplorait que le Canada n’ait «aucune stratégie nationale cohérente […] en place pour assurer leur soin et leur protection».

Les enfants ukrainiens ne sont donc pas les premiers à subir les affres de cette lacune. L’avocat David Matas, spécialisé dans les droits de la personne, a travaillé à quelques reprises avec des enfants non accompagnés et assure qu’il n’existe pas de politiques stables pour guider l’accueil des mineurs non accompagnés.

«Ils sont traités de la même manière que tout le monde. Ils sont interrogés, évalués. S’ils présentent un risque de fuite, ils peuvent être détenus. […] S’ils sont assez jeunes pour bénéficier d’une garde d’enfants, ils peuvent être orientés vers l’organisme provincial responsable, mais ils tombent alors sous la responsabilité de la province.»