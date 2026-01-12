Toronto-Timmins avec le nouveau train de nuit Northlander

trains Northlander
Trois trains Northlander devraient entrer en fonction cette année entre Toronto et Timmins. Photos: ontarionorthland.ca
Publié 12/01/2026 par Ndery Dione

Le premier des trois nouveaux trains Northlander est arrivé à North Bay au début de l’année pour des essais, ouvrant la voie à la mise en service complète.

Après plus d’une décennie d’absence, le célèbre service ferroviaire passager Northlander fera son retour en 2026, offrant une liaison moderne entre le Sud et le Nord de l’Ontario.

Cette annonce marque une étape majeure dans la volonté du gouvernement provincial de restaurer un corridor ferroviaire qu’il juge essentiel pour les communautés du Nord de la province.

Ces nouveaux trains sont équipés de wifi, d’aménagements accessibles et d’autres commodités modernes, garantissant confort et efficacité aux voyageurs.

trains Northlander
Trois trains Northlander relieront bientôt Toronto aux communautés du Nord de l’Ontario.

13 arrêts à Washago, Bracebridge, Gravenhurst, Huntsville…

Le futur itinéraire reliera Toronto à Timmins, avec des arrêts dans plusieurs communautés importantes, notamment Washago, Bracebridge, Gravenhurst et Huntsville.

Selon Ontario Northland, cette relance permettra à ces villes de retrouver un lien ferroviaire passager qu’elles avaient perdu depuis 2012.

L’organisme public a dévoilé un horaire officiel proposé pour le retour du train de voyageurs Northlander. Selon cet horaire, le trajet d’environ 740 kilomètres s’effectuerait en 10 heures et 40 minutes, avec 13 arrêts intermédiaires reliant plusieurs communautés du Nord et du Centre de l’Ontario.

trains Northlander
La future gare de Timmins-Porcupine.

Trains de nuit

Le train en direction Nord quitterait Toronto (Union Station) à 18h30 pour arriver à Timmins vers 5 h 10 le lendemain matin, tandis que le service vers le Sud partirait de Timmins peu après minuit pour atteindre Toronto en fin de matinée.

En plus, des arrêts prolongés sont également prévus à Englehart et North Bay, permettant des pauses opérationnelles.

Le gouvernement de l’Ontario avait annoncé en septembre dernier l’achèvement de la nouvelle voie ferrée de contournement de North Bay, un projet clé pour le retour du service ferroviaire voyageur Northlander dans le Nord de la province.

Dans son communiqué, la province avait indiqué que cette voie longue de 982 mètres permettrait aux trains d’éviter la gare de triage très fréquentée, réduisant le temps de trajet de 15 minutes et améliorant la sécurité et l’efficacité des déplacements.

train Northlander
Les travaux de la voie de contournement de North Bay.

«Promesse tenue»

Les autorités provinciales, notamment Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports, Vic Fedeli, député provincial de Nipissing, ainsi que Chad Evans, le PDG d’Ontario Northland, avaient toutes souligné que cette infrastructure constitue une promesse tenue envers les habitants du Nord, en reliant familles, travailleurs et entreprises aux opportunités économiques de la région.

Avec ce relancement, les voyageurs pourront bientôt profiter d’un trajet confortable et pratique, reliant le cœur de l’Ontario aux communautés du Nord, tout en contribuant au développement économique et touristique des régions traversées.

