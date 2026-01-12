Toronto-Timmins avec le nouveau train de nuit Northlander

Le premier des trois nouveaux trains Northlander est arrivé à North Bay au début de l’année pour des essais, ouvrant la voie à la mise en service complète.

Après plus d’une décennie d’absence, le célèbre service ferroviaire passager Northlander fera son retour en 2026, offrant une liaison moderne entre le Sud et le Nord de l’Ontario.

Cette annonce marque une étape majeure dans la volonté du gouvernement provincial de restaurer un corridor ferroviaire qu’il juge essentiel pour les communautés du Nord de la province.

Ces nouveaux trains sont équipés de wifi, d’aménagements accessibles et d’autres commodités modernes, garantissant confort et efficacité aux voyageurs.

Le futur itinéraire reliera Toronto à Timmins, avec des arrêts dans plusieurs communautés importantes, notamment Washago, Bracebridge, Gravenhurst et Huntsville.