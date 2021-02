Toronto, Peel et North Bay-Parry Sound: restez chez vous jusqu’au 8 mars

Bientôt: les 80 ans et plus

La cadence de vaccination dépasse maintenant 16 000 Ontariens par jour. La province a la capacité de vacciner près de 40 000 personnes par jour, mais dépend de l’approvisionnement du gouvernement fédéral.

Après le personnel de la santé et les travailleurs de première ligne, le prochain groupe prioritaire est celui des Ontariens âgés de 80 ans et plus. Ils seront contactés au cours des deux prochaines semaines pour prendre leur rendez-vous de vaccination, qui devrait débuter à la mi-mars.

– Avec des éléments d’un article d’Émilie Pelletier, de l’Initiative de journalisme local gérée par le journal Le Droit.