Toronto et Peel vont pouvoir revivre

La Ville de Toronto et la région de Peel sont enfin autorisées à passer à la 3e étape du déconfinement de la province à compter de vendredi. Et c’est cette semaine qu’on devrait connaître les modalités de la rentrée scolaire de septembre.

Un plus grand nombre d’entreprises et de lieux publics vont rouvrir, dont les restaurants, bars, gyms, sports d’équipe, cinémas. Les rassemblements restent limités à 50 personnes à l’intérieur et 100 à l’extérieur.

Mesures supplémentaires

La Ville de Toronto imposera des limites et mesures supplémentaires aux restaurants et aux bars. Le port du masque sanitaire obligatoire dans les transports en commun et les lieux publics intérieurs est également une décision municipale. D’autres villes de la province ont pris des mesures semblables.

Les principaux indicateurs de santé publique au niveau local sont encourageants: baisse du taux de transmission de la CoViD-19, capacité stable dans les hôpitaux, capacité des systèmes régionaux de santé publique de gérer rapidement les cas et les contacts, augmentation du nombre de tests de dépistage.