Toronto et Peel passent à la deuxième étape du déconfinement

Le taux de transmission de la CoViD-19 continuant de baisser, le gouvernement de l’Ontario autorise davantage d’entreprises et de services à se remettre en marche en faisant passer la ville de Toronto et la région de Peel à la deuxième étape de son cadre de déconfinement.

Cela signifie que les piscines publiques, terrasses des restaurants, salons de coiffure et boutiques dans les centres commerciaux pourront réouvrir.

La Ville annonçait par ailleurs lundi qu’on pouvait désormais se baigner dans le lac Ontario aux abords des plages de Toronto… ce que faisaient déjà de nombreux Torontois déjà depuis un bon moment. On pouvait même y louer des planches, canots et kayaks.

Seule la région de Windsor-Essex reste problématique et ne peut pas passer à l’étape 2, notamment à cause de son secteur agricole, qui fera l’objet d’un «dépistage continu, ciblé et proactif».

«Les efforts des habitants des régions qui ont rouvert leurs entreprises il y a déjà plus d’une semaine nous ont permis d’y éviter de nouvelles éclosions», rapporte la ministre de la Santé, Christine Elliott.