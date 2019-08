Toronto : 138 446 nids-de-poule de moins

Après chaque hiver, Montréal se targue d’être la capitale des nids-de-poule, ces trous dans la chaussée qui peuvent casser des essieux et parfois enliser un véhicule.

Toronto n’est pas en reste, même si ses hivers sont plus doux et donc moins destructeurs de l’asphalte et du ciment.

Selon le maire John Tory sur Twitter lundi matin, les employés de la Ville de Toronto (le Service des Transports) ont rempli pas moins de 138 446 nids-de-poule depuis le début de l’année (3 719 au cours des deux dernières semaines).