Tirées des archives du Star: les trois visites de Nelson Mandela à Toronto

Depuis lundi et jusqu’au 27 septembre est exposée à Brookfield Place (au centre-ville à Bay et Wellington) une série de photos partageant, à travers les archives du Toronto Star, les trois visites de Nelson Mandela à Toronto.

Précédant l’exposition majeure consacrée au dirigeant sud-africain qui aura lieu à partir 10 octobre au Meridian Arts Centre (à North York), cette exposition gratuite n’en reste pas moins très instructive.

Mandela et Toronto, une histoire d’amour

On revient sur l’histoire de Nelson Mandela et sa «longue marche vers la liberté», les 10 000 jours qu’il a passés en prison jusqu’à sa mort en 2013, en passant par ses visites à Toronto en 1990, 1998 et 2001.

Entre interviews, articles, anecdotes et photographies, Mandela Through The Eyes Of A City est un formidable moyen de mieux comprendre la relation de respect et d’affection qui lie l’ancien chef d’État à notre ville.

Bien plus qu’une simple restitution de l’histoire de celui qu’on appelait Madiba, l’exposition permet de mieux comprendre l’ampleur et l’engouement qu’ont suscitées ses visites à Toronto, notamment à travers les réactions et les émotions exprimées par les Torontois dans les colonnes du Toronto Star.