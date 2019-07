Tipis et tortue géante autochtones en face de l’Hôtel de Ville de Toronto

C’est la deuxième année qu’est organisée cette Célébration de l’héritage des survivants des écoles résidentielles. On veut en faire un événement annuel.

Le planificateur urbain Theo Nazary, du Toronto Council Fire Native Cultural Centre, a indiqué aux médias que l’événement, qui offre aussi de la nourriture, des vêtements, de l’artisanat et de la musique, est «probablement le plus gros rassemblement autochtone dans un espace urbain en Amérique du Nord».

Dans les tipis, les visiteurs ont accès à diverses expériences interactives.

'All of it is about healing': Teepees come to city hall to honour residential school survivors | CBC News https://t.co/tGsXgO5z16

— MYSEUM OF TORONTO (@myseumTO) July 30, 2019