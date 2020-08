Thriller psychologique peu addictif

Le nettoyage d’un logement ne semble pas se prêter, a priori, à un thriller. Sauf peut-être si c’est après le passage de malfaiteurs et tueurs à gages. Ces derniers font appel à Madame B pour qu’il ne reste plus une trace de leurs crimes et délits.

Elle donne son nom au titre du septième thriller de Sandrine Destombes.

Dans Madame B, on a affaire à une femme de ménage reconnue pour son efficacité, sa discrétion et son savoir-faire. Sans aucun contrat d’engagement formel, elle sait toujours récolter une pièce compromettante pour protéger ses arrières.

Tâche compliquée

Le rôle de Madame B consiste à nettoyer, pas à juger. Il n’en demeure pas moins que «faire disparaître un corps est autrement plus compliqué que de faire disparaître une tache de sang».