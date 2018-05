TFO s’installera à La Cité

L'Express

3 mai 2018 à 12h48 3 mai 2018 à 12h48

Le Groupe Média TFO déménagera en décembre ses studios du centre-ville d’Ottawa au campus du Collège d’arts appliqués La Cité, en périphérie de la capitale, à côté de son nouveau pavillon de «technologie immersive» qui doit accueillir ses premiers utilisateurs en septembre.

Partageant «le même mandat éducatif et culturel», TFO et La Cité vont collaborer encore plus étroitement pour offrir «une meilleure préparation des étudiants aux métiers de demain» dans les domaines des communications et de l’éducation à l’enfance.

L’alliance enrichira dès 2019 «l’apprentissage expérientiel» des étudiants de l’Institut des technologies, des arts et de la communication, «en leur permettant de travailler avec des experts du milieu et en mettant à leur disposition des outils technologiques répondant aux exigences de la société numérique», ont fait valoir les PDG Glenn O’Farrell (TFO) et Lise Bourgeois (La Cité).

En plus de la formation, TFO offre aussi une plateforme de diffusion, «qui est une source de motivation incomparable pour les étudiants».

TFO organise déjà avec La Cité le Concours relève TFO 24/7 : les étudiants d’un cours de vidéo doivent réaliser des reportages qui sont diffusés sur les ondes de TFO et soumis au vote du public sur les sites en ligne de TFO. Le gagnant se mérite un stage rémunéré à TFO. De plus, chaque année, TFO accepte plusieurs stagiaires parmi les finissants de La Cité.

Le nouveau pavillon de technologie immersive – La Place – sera «un lieu hors du commun» qui répondra aux nouvelles réalités et aux besoins des 5000 étudiants de La Cité, explique-t-on.

«Il leur permettra, ainsi qu’aux gens d’affaires, partenaires et membres de la communauté, de se retrouver et d’échanger dans un espace où l’innovation, la co-créativité et l’entrepreneuriat rayonneront. Cet édifice bénéficiera d’une technologie avant-gardiste, de salles collaboratives vivantes et d’un studio pouvant offrir des projections à 360 degrés.»

Multifonctionnel, il pourra également accueillir des conférences, des galas, et la cérémonie annuelle de remise des diplômes.

Plusieurs salles de travail sont prévues à l’étage. Rendez-vous de la communauté étudiante et de la communauté d’Ottawa et des alentours. Le studio principal du nouveau pavillon pourra accueillir jusqu’à 1000 personnes, par exemple pour les cérémonies de remises de diplômes. À l’extérieur comme à l’intérieur, le nouveau pavillon permettra des projections de toutes sortes.