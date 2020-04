Testez, testez, continuez de tester

Maintenant, c’est de manière «proactive», a-t-on annoncé vendredi, qu’on ciblera plusieurs groupes prioritaires comme les patients hospitalisés et les résidents des maisons de retraite, les travailleurs de la santé et le personnel de première intervention, les refuges pour sans-abri et les prisons, les collectivités éloignées et autochtones.

On testera aussi systématiquement pour le CoViD-19 les personnes subissant des traitements de chimiothérapie ou en hémodialyse, les patients nécessitant une greffe, les femmes enceintes, les nouveau-nés et les travailleurs transfrontaliers.

Intervenir plus tôt

«En renforçant notre capacité de dépistage, nous pourrons identifier les cas plus rapidement, intervenir plus tôt, freiner la propagation et sauver des vies», a déclaré le premier ministre Doug Ford.

Grâce au lancement d’un nouveau portail en ligne, les personnes ayant subi un test de dépistage peuvent en connaître les résultats le jour même.

Évidemment, rappelle-t-on, si les résultats d’un dépistage sont négatifs, le risque de contracter et de propager le virus subsiste. Les gens doivent autant que possible rester chez eux maintenir en tout temps un écart sanitaire de deux mètres avec autrui.