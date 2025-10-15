Télévision: immigration dans le Grand Nord, téléréalité écolo et femmes d’exception

Au menu de la télévision francophone ce mois-ci: un documentaire sur l’intégration des personnes noires immigrant au Nunavut, une téléréalité décarbonée et des portraits de femmes francophones qui ont marqué l’histoire.

Noir sur blanc

En 15 ans, la communauté africaine et caraïbéenne est passée de 5 à 500 personnes à Iqaluit, au Nunavut. Le documentaire Noir sur blanc, sur TV5Unis, suit le quotidien de cinq nouveaux arrivants et arrivantes qui ont fait le choix, comme nombre de leurs compatriotes, de s’établir dans le Nord.

Pourquoi? «C’est calme», «il y a moins de pression» – et moins d’impôts – et des emplois, répondent les différents intervenants. L’un d’entre eux assure même que si l’«on arrive le matin, on trouve un travail l’après-midi».

Ces personnes occupent une panoplie de fonctions: du pompier à l’infirmière, en passant par le chauffeur de taxi et l’enseignante.

Mais si les offres d’emploi ne manquent pas, les logements oui. La crise n’épargne pas le territoire, alors que de nouvelles personnes immigrantes arrivent chaque semaine. Un intervenant évoque un salaire à 80 000 $ l’année, un autre, un loyer à 3 500 $.