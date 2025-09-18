Rentrée TV 2025 : cuisine, drag queens et récit de sans-papiers

Cette saison à TFO: la série documentaire «DRAG! d’la tête aux pieds» dévoile en 13 épisodes les coulisses d’un art bien plus complexe et divers qu’il en a l’air. Photo: Jean-Sébastien Senecal
Publié 18/09/2025 par Camille Langlade

Au menu de la rentrée TV 2025: un chef acadien qui fait voyager les papilles; des drag queens qui racontent leur art; et la course d’un sans-papiers en quête d’asile… La diversité au-delà des préjugés.

Saveurs d’ailleurs

Saumon grillé à la sauce aux arachides, pétoncles et banane plantain rissolée, goulache de fruits de mer: dans la cuisine du chef Alain Bossé, aussi connu sous le nom de Kilted Chef, ça brasse.

De la Colombie à la République tchèque, en passant par l’Algérie, la Chine, la Belgique et Madagascar, le chef acadien reçoit à chaque épisode des francophones originaires des quatre coins de la planète, qui viennent partager un ingrédient, une recette ou une tradition culinaire.

Derrière des lunettes plus élégantes les unes que les autres, Alain Bossé intègre ensuite ces saveurs à des produits de l’Atlantique. Une cuisine fusion qui éveille les papilles… et les esprits.

Marie Paule Elomo a quitté le Cameroun pour venir s’établir au Canada, à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle partage avec le chef Bossé sa recette de la sauce aux arachides, transmise par sa grand-mère. Photo: ICI TÉLÉ

Orgueil et préjugés

Car, au milieu des couteaux et des casseroles, les personnes invitées partagent aussi des morceaux de leur histoire: des parcours qui reflètent les communautés francophones du Canada et les défis auxquels font face les nouveaux arrivants. «L’immigration au Canada nous aide à renforcer notre patience», confie Marie Paule Elomo, une des participantes.

Comment garder ses traditions culinaires – si importantes dans le patrimoine de chacun – lorsqu’on débarque dans un autre pays? Les garder, mais aussi les enrichir, composer avec de nouveaux ingrédients, aussi bien dans l’assiette qu’en dehors, pour conserver un petit bout de chez soi, même à des milliers de kilomètres.

«Ça donne un autre goût, et un autre regard», glisse Marie Paule Elomo en parlant de sa sauce aux arachides. Difficile de ne pas dresser un parallèle avec certains préjugés : en cuisine ou dans la vie, au lieu de considérer les mélanges comme suspicieux, pourquoi ne pas les voir comme une richesse?

Saveurs d’ailleurs nous pousse à dépasser les idées reçues et à sortir de nos zones de confort. Oui, un pavé de saumon peut être délicieux avec une sauce aux arachides.

Les épisodes de Saveurs d’ailleurs sont disponibles à Radio-Canada.

DRAG! D’la tête aux pieds

Parce qu’il n’y a pas que les perruques et la synchronisation labiale dans la drag, Barbada de Barbades (Sébastien Potvin) et Sami Landri (Samuel Landry) parcourent le Canada à la rencontre de celles et ceux qui vont vivre cet art, à la croisée des genres et des disciplines.

La première partage le quotidien des artistes, la deuxième échange avec des spécialistes autour des différentes caractéristiques de la drag. Les deux se retrouvent ensuite pour échanger sur leurs péripéties, avec humour évidemment.

Barbada de Barbades et Sami Landri partent à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l’art de al drag, d’un océan à l’autre. Photo: Jean-Sébastien Senecal

L’envers du décor

À Ottawa, Fredericton, Edmonton ou Trois-Rivières, on entre dans les coulisses d’un art qu’on pense parfois bien connaître – à tort.

La force de cette série documentaire est d’aller au-delà des paillettes. Chaîne pédagogique oblige (TFO), on est certes loin d’un film comme Solo, de Sophie Dupuis, mais l’émission parvient elle aussi à capturer un univers lumineux, où se glissent parfois des zones d’ombre. Comme les tabous liés à l’âge, au poids et au physique.

Dans la famille drag, on peut devenir arrière-grand-mère… à presque 40 ans. Ce qui n’empêche pas Lady T (Gilbert Drapeau), en Alberta, à l’aube de la soixantaine, de s’adonner à sa passion depuis huit ans.

Des parcours inspirants donc, qui aborde autant la professionnalisation de la pratique, que la couture (où aller chercher ses tissus), et la différence entre les artistes et leur alter ego.

L’heure des contes

Barbada de Barbades suit également une vedette drag dans une activité qu’elle connaît bien: l’heure des contes. Nombreux sont celles et ceux qui ont critiqué (et critiquent encore) cette démarche… sans jamais y avoir assisté. Une nouvelle occasion de déconstruire mythes et préjugés infondés.

DRAG! d’la tête aux pieds propose un bel équilibre: des portraits vivants et vibrants, entrecoupés d’explications pertinentes de spécialistes.

C’est rafraîchissant et réjouissant de voir des drags parler des drags dans une série destinée aux jeunes – et qui ne pourrait pas faire de mal à leurs parents!

Les épisodes de la série documentaire DRAG! d’la tête aux pieds sont disponibles sur la plateforme de TFO.

L’histoire de Souleymane

Souleymane (Abou Sangare) est livreur à vélo. Chaque soir, il s’engouffre dans les rues de Paris, au milieu des klaxons et des moteurs vrombissants, pour déposer des repas chez des particuliers qui ont été commandés via des applications bien connues.

Le problème, c’est que Souleymane est sans-papiers. Il prépare un entretien pour une demande d’asile.

Le jeune Guinéen paie quelqu’un d’autre en échange de sa licence de livreur. Et ce n’est pas la seule personne qu’il doit payer pour survivre dans cette jungle urbaine – et capitaliste. Un «coach» en asile, qui lui apprend une histoire qu’il doit répéter mot pour mot le jour de son entretien, attend aussi sa part.

Tous les jours c’est le même refrain: rouler, appeler sa mère restée au pays, enchaîner les déconvenues, payer, réciter son entrevue, trouver un endroit où dormir, et recommencer.

Souleymane, qui pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, s’apprête à passer un entretien très important pour demander l’asile politique, mais rien ne se passe comme prévu. Photo: courtoisie TV5Unis

Quand la fiction rejoint la réalité

Abou Sangaré, parfait dans le film, – et lauréat du prix d’interprétation masculine dans la catégorie «Un certain regard» à Cannes, en 2024 – était lui-même en situation irrégulière quand il a tourné le film. Acteur non professionnel, il a été recruté au terme d’un casting sauvage.

Son histoire fait écho à celle de Souleymane. En 2017, à 16 ans, il rejoint la France dans l’espoir d’aider sa mère malade, après avoir traversé le Mali, l’Algérie, la Libye, la Méditerranée et l’Italie, avant d’échouer à Amiens, dans le nord de la France.

Après trois refus, il a finalement obtenu en janvier dernier un titre de séjour. Ça ne s’invente pas…

Plongée haletante

On suit Souleymane pendant 48 heures, juste avant son audition à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA), à l’issue de laquelle il obtiendra – ou pas – l’asile politique.

Entre thriller et documentaire, caméra sur l’épaule, ce film du réalisateur, Boris Lojkine, nous embarque littéralement au cœur de l’action, aux côtés de Souleymane (plusieurs scènes ont été filmées sur des vélos). Pour une plongée en apnée et sans fard dans le quotidien des sans-papiers.

De quoi donner le tournis, et la nausée. Parce que le film nous renvoie à nos propres œillères et contradictions : dans ce système social précarisant et procédurier, quel rôle jouons-nous?

L’histoire de Souleymane est disponible sur la plateforme de TV5Unis.

