Rentrée TV 2025 : cuisine, drag queens et récit de sans-papiers

Au menu de la rentrée TV 2025: un chef acadien qui fait voyager les papilles; des drag queens qui racontent leur art; et la course d’un sans-papiers en quête d’asile… La diversité au-delà des préjugés.

Saveurs d’ailleurs

Saumon grillé à la sauce aux arachides, pétoncles et banane plantain rissolée, goulache de fruits de mer: dans la cuisine du chef Alain Bossé, aussi connu sous le nom de Kilted Chef, ça brasse.

De la Colombie à la République tchèque, en passant par l’Algérie, la Chine, la Belgique et Madagascar, le chef acadien reçoit à chaque épisode des francophones originaires des quatre coins de la planète, qui viennent partager un ingrédient, une recette ou une tradition culinaire.

Derrière des lunettes plus élégantes les unes que les autres, Alain Bossé intègre ensuite ces saveurs à des produits de l’Atlantique. Une cuisine fusion qui éveille les papilles… et les esprits.

Orgueil et préjugés

Car, au milieu des couteaux et des casseroles, les personnes invitées partagent aussi des morceaux de leur histoire: des parcours qui reflètent les communautés francophones du Canada et les défis auxquels font face les nouveaux arrivants. «L’immigration au Canada nous aide à renforcer notre patience», confie Marie Paule Elomo, une des participantes.