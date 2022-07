Télescope James-Webb: le ciel avant et après

Mais on y voit surtout des objets situés derrière, dont les plus vieux sont situés à un peu plus de 13 milliards d’années-lumière.

La plupart des petits points sur cette photo sont des galaxies qu’Hubble ne pouvait pas voir… Et l’image originale avait tout de même permis d’en identifier 3000!

Nos étoiles vs d’autres galaxies

Les points lumineux en forme de croix sont des étoiles proches, dans notre propre galaxie.

Les galaxies représentent le reste: elles sont rendues visibles grâce à un appareil, NIRCam, qui travaille dans l’infrarouge.

Mais leur présence est aussi une leçon de vulgarisation d’une notion de la physique, la lentille gravitationnelle. L’amas SMACS 0723 étant particulièrement massif, c’est grâce à lui qu’on peut observer ces objets situés à l’arrière-plan.