Tatouage, piercing… Le language des marques sur le corps

Depuis 1999, le Mondial du tatouage attire en moyenne 30 000 visiteurs et rassemble plus de 400 artistes tatoueurs venus de toute la planète. Il est maintenant possible de graver sur la peau un code QR contenant des vidéos que l’on visionne sur un téléphone portable.

Ouvrage bien documenté

Marques corporelles et érotisme se font souvent écho. «Dans nombre de civilisations, les marques érotiques sont une condition majeure pour séduire et elles sont généralement situées à proximité des organes génitaux.» Le piercing du gland pour l’homme, du clitoris pour la femme et des seins pour les deux vise à intensifier les sensations.

Cet ouvrage fort bien documenté couvre toutes les manifestations des multiples marques corporelles, qu’elles soient ethnique, rituelle, religieuse, générationnelle, totémique, narcissique, artistique, érotique ou thérapeutique.